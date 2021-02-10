السنباطي يطالب بضرورة إنشاء مستشفي لأهالي عزبة الهجانة و يؤكد : ستخدم ما يقرب من ٣ مليون نسمة

كشف النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر ، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه و محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بمقر المحافظة و بحضور أعضاء مجلس النواب و طالب السنباطي بحل أزمة منظومة القمامة على مستوى الجمهورية .

وقال السنباطي" لا يجب أن تستمر هذه الازمة و نحن في عام 2021 ، و اضاف السنباطي " لابد من تطبيق حلول القمامة على مستوى الجمهورية ، و الموضوع قتل بحثا ولابد أن يبدأ العمل على قدم و ساق لتطبيق منظومة جديدة

محافظ القاهرة يلتقي نواب مدينة نصر"

وكشف السنباطي عن اجراء استطلاع رأي على السوشيال ميديا بخصوص " عزبة الهجانة ، و اظهرت نتائجه رغبة أهل العزبة تغيير اسمها لاسم " حدائق مدينة نصر " واضاف " تحدثت في الامر مع نائب المحافظ إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، و اقترح السنباطي في حديثه مع إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ان يكون هناك حديقة في المدخل بالاضافة الي تجميل المنطقة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي " .

وطالب السنباطي بطرح خيارات او بدائل على المواطنين فيما يخص المناطق السكنية التي تسعى الدولة لتطويرها : قائلا " لابد أن يكون هناك خيارات تعويضية سواء مالية او بوحدة مماثلة

و اضاف " يجب ان يعلم المواطنين الي اين سيتوجهون لافتا الي حديثه في هذا السياق عن سوق 42 الحي السابع بمدينة نصر و سأل السنباطي " هل البديل الوحيد فقط الهدم ام انه يتم بحث أكثر من خيار اخر "

و طالب النائب عمرو السنباطي بتلبية مطالب الاهالي التي ركزت على ضرورة الا يتحرك ايا منهم من سوق ٤٢ قبل تحديد مكان مماثل او ورشة مماثلة للعمل ، موضحا ان الاهالي لا يريدون اي تعويض مادي خاصة انهم ظلوا في مكانهم اكثر من ٤٠ سنة .

و طالب السنباطي بتطوير و تحديث المنظومة الخاصة بالاشارات بما يجنبنا الحوادث التي يتعرض لها كبار السن و تؤدي للوفاة ، مشيرا في هذا السياق بالتحديد الي " اشارة نادي هليوبوليس" مستطردا " حدثت اكثر من حالة و فاة بسبب منظومة اشارات المرور داعيا لمراعاة ذلك أثناء توسعة الطرق

و طالب النائب عمرو السنباطي بضرورة انشاء مستشفي لاهالي عزبة الهجانة ، موضحا انها يجب ان تكون في مقدمة الاولويات ، لانها ستخدم ما يقرب من ٣ مليون نسمة كما شدد على ضرورة الاهتمام بملف الارتقاء بخدمات اهالي الهجانة و عزبة العرب .

و عرض السنباطي مشكلة عدم انشاء مركز الشباب ، قائلا " كان هناك قطعة أرض بعزبة العرب مخصصة من وزارة الشباب منذ أكثر من 5 سنوات و لم يتخذ فيها اي اجراء تنفيذي حتى الأن ، ووجه السنباطي الشكر نواب المحافظ قائلا " يعملون على قلب رجل واحد لحل الازمات ورؤساء أحياء مدينة نصر شرق وغرب ومصر الجديدة الذين لا يدخرون جهدا في خدمة الحي والمواطنين و خص بالذكر ابراهيم صابر نائب المحافظ لمنطقة شرق القاهرة والتي تشهد هذه المنطقة تحديدا نهضة غير مسبوقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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