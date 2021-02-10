محمد رشاد عثمان: التصدى للعشوائيات وإيجاد مجتمعات حضارية.. أهداف استراتيجية لبناء المدن الجديدة

محمد رشاد عثمان - أرشيفية
أكد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، على وجود العديد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وراء التوسع في بناء المدن الجديدة في مصر، في مقدمتها توفير سكن آدمي للمواطن ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وإيقاف مسلسل العشوائيات.
محمد عثمان: توجيهات الرئيس واضحة بالتوسع فى بناء المدن الجديدة
واشار عضو مجلس الشيوخ، محمد عثمان، خلال تصريحات له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة، بالتوسع في بناء المدن الجديدة وتوفير سكن لجميع المصريين، ومجتمعات مخططة وحضارية ومكتملة الخدمات، لافتا الى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وأكد فيها، أن الدولة تنتهي حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة كمثال بارز وهى تركمات عقود ماضية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد عثمان، إلى انه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة ببناء عشرات من المدن الجديدة لم تحدث في تاريخ الوطن من قبل، فإنها تتدخل لفتح شوارع ومحاور جديدة وتطوير أماكن عشوائية وشعبية، لم يلتفت اليها أحد طوال السنوات الماضية،
وتابع محمد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، قائلُا:" التنمية العمرانية في البلاد، واحدة من وجوه التطور التي تشهدها مصر، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتقوم بعمل تجديد شامل للبنية التحتية وتوفير مختلف الخدمات لعشرات الملايين من المصريين.
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