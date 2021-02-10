كل ما تريد معرفته عن نهائي مونديال الأندية بقطر

تترقب أعين جميع الصحف العالمية وعشاق كرة القدم المباراة الاعظم في تاريخ الاندية من جميع أنحاء العالم نهائي كأس العالم للأندية 2020، تجمع بطل أمريكا الشمالية وبطل أوروبا في النهائي.

وتنطلق غدا مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2020 علي الاراضي القطرية، في تمام الساعه الثامنة مساء علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، تبث المباراة علي قنوات بي ان سبورت المفتوحة.

لعب تيجريس المكسيكي في أول انطلاقة بالبطولة في الرابع من فبراير أولسان هيوانداي الكوري الجنوبي، وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف لتيجريس المكسيكي، أحرزه الفرنسي بيير جينياك، ليصعد إلى نصف النهائي في مواجهة بالميراس البرازيلي بطل الليبارتادوريس في السابع من فبراير، في مباراة انتهت بهدف دون رد أحرزه المتألق بيير جينياك من ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليتصدر هدافي البطولة بثلاثة أهداف.

في حين لعب بايرن ميونخ الأهلي في نصف نهائي البطولة في الثامن من فبراير، وانتهت المباراة بهدفين دون رد أحرزهم البولاندي ليفاندوفيسكي، احرز الهدف الاول في الدقيقة 17 والثاني جاء في الدقيقة 86 من عمر أحداث المباراة، ليسجل هدفين في البطولة خلال مباراة واحدة.

في حين تحدث فيريتي مدرب تيجريس عن المباراة: "بايرن ميونخ يبقى بايرن ميونخ وهو فريق بطل ولكن هذا لا يعني أننا لا نعرف ما هي نقاط الضعف في هذا الفريق وأن بايرن ميونخ لا يُهزم ولكنهم فريق قوي كما نحن كذلك في تيجريس ولدينا القدرة والإمكانيات للتعامل معهم".

كما تحدث هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني في حديث صحفي : "تيجريس المكسيكي فريق قوي وجماعي لقد شاهدة مباراتة أمام بالميراس، لقد أعددنا بشكل مكثف لـتلك المباراة مثل أي مباراة أخرى، نأمل أن نكون قد توصلنا إلى الاستنتاجات الصحيحة من استعداداتنا".