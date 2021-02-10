دون حضور شعبى.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وحملت العظة عنوان "الأسرة والحوار الأسرى".





وعقد البابا تواضروس الثانى اجتماعه الأسبوعى بدون حضور شعبى، نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك فى تمام السادسة والنصف مساء. وتعتبر هذه العظة هى ثانى حلقات السلسلة التى بدأها قداسته الأسبوع الماضى والتى ستستمر طوال شهر فبراير الجارى، والتى خصصها، لتقديم موضوعات بنائية للأسرة، تفيد أفرادها خلال وجودهم بالمنازل فى ظل انتشار عدوى فيروس كورونا.

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