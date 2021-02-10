رئيس الوزراء الأردنى يصل إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

جدة - نرمين السيد - ويرافق الخصاونة فى الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها على ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتى. وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسفير الأردنى فى القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة.

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