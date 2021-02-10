الوزراء: وصول ملايين الجرعات من لقاح كورونا بداية من النصف الثانى من فبراير

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التحالف الدولى للقاحات سيوفر لمصر دفعة أولى من لقاحات كورونا فى النصف الثانى من فبراير، مشيرا إلى أن هناك 30 إصابة جديدة بالفيروس اليوم.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أوضح سعد أن عدد اللقاحات ربما يزيد عن 5 ملايين جرعة، ستحصل عليها مصر على دفعات، مشيرا إلى أن الأسبوع الثالث من فبراير ستصل إلى مصر 300 ألف جرعة لقاح من الصين، وهى الدفعة الهدية المقدمة من الحكومة الصينية. وتابع: "توارد المزيد من اللقاحات خلال النصف الثانى من فبراير، سيمكننا من البدء والتوسع فى تطعيم الفئات المستهدفة، حيث سيرسل التحالف الدولى للقاح أسرع بكثير مما كنا نتوقع، حيث كان من المتوقع الوصول فى مايو". وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه: "هناك حديث ومقترح إنه يكون من ضمن الفئات المستهدفة فى المراحل الأولى أساتذة الجامعات والمدرسين، باعتبارهم موجودين فى بيئة التدريس وتشجيعا لهم، حتى معايير منظمة الصحة العالمية تضعهم ضمن الأولوية".

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