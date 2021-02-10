محافظة الإسكندرية تنفى ميل عقار سيدى بشر

جدة - نرمين السيد - كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد حدوث ميل لعقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدى بشر قبلى بحى المنتزه أول.
ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد، ومتابعة جميع تداعيات الموقف على أرض الواقع.
ومن جانبها، أوضحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أنه تبين من معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عدم حدوث أى ميل للعقار، لافتة إلى وجود بعض الشروخات فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له.
وأكدت رئيس حى المنتزه أول، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى أكدت عدم وجود خطورة داهمة بالعقار، وأوصت بالبدء فى أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار.
وأوضحت أنه بدءا من الغد سيجرى إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار وحياة المواطنين.
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