نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيطرة على حريق عقار بحي البساتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بالقطعة رقم 7304 بحي البساتين وكشف مصدر مسئول بحي البساتين في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه أثناء مرور اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين تلاحظ وجود أدخنه كثيفة بالعقار رقم 7304 المعراج السفلي.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ الحماية المدنية وبالمعاينة تم وحود حريق بالدور الأول، وتمت السيطرة عليك دون وقوع أي إصابات.

