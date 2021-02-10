مقر مجلس النواب الجديد.. صرح عظيم يليق بتاريخ الحياة التشريعية فى مصر "صور"

المقر الجديد لمجلس النواب
شارك عدد من أعضاء مجلس النواب، صور لمقر مبنى البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية والذى يعد صرحًا ضخمًا يتسع لاستيعاب 1000 عضو بمساحة تتجاوز 3 أضعاف
محتوى المقر الجديد لمجلس النواب
مقر البرلمان صرح عظيم يليق باسم مصر، ويضم المبنى الحالى ملحق بالقاعة الرئيسية، ويضم مجموعة مبان خدمية منفصلية تشمل دور للعبادة، ومركز طبى ، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، ومركز معلومات، إضافة إلى مسطحات خضراء.
وفقًا للمشهد الخارجى والداخلى لمقر مجلس النواب الجديد، نحن أمام منشأة متكاملة تضم كل الخدمات، بشكل يليق بمكانة مصر وتاريخها التشريعي، وهو ما ظهر جليًا فى الصور الملتقطة للمقر الجديد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد عدد من المنشآت فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ يومين، حيث تفقد العديد من المشاريع التى تم تأسيسها بسواعد المصريين، ومنها المقر الجديد لمجلس النواب.
ومن المنتظر أن ينتقل مقر السلطة التشريعية من وسط البلد بالقاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تأسيسها على أفضل ظراز ووفقًا للمعايير العالمية.
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