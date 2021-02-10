البرلمان يناقش لائحة مجلس الشيوخ الأحد القادم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك يوم الأحد القادم
لائحة مجلس الشيوخ أمام مجلس النواب الأحد القادم
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.
ويناقش أيضا تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان السيد وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، وتقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.
كما يناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
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