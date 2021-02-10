دوت الخليج ينشر نص تقرير تشريعية النواب عن لائحة مجلس الشيوخ المعروض علي البرلمان الأحد

ينشر موقع دوت الخليج نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.، والمنتظر أن يتم مناقشته يوم الأحد القادم بمجلس النواب. البرلمان يناقش لائحة مجلس الشيوخ الأحد القادم

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