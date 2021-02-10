كما انفرد موقع دوت الخليج... رفض بيان أسامة هيكل أمام البرلمان يوم الأحد القادم"نص التقرير"

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم، مناقشة رفض لجنة الإعلام بمجلس النواب، لبيان وزير الإعلام أسامة هيكل، والذي انفرد به موقع دوت الخليج، خلال الأيام الماضية.

رفض بيان أسامة هيكل أمام مجلس النواب

و قررت اللجنة بأغلبية أعضائها رفض ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد علي أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوه مع وجود أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي توصي اللجنة بمسائلة المسؤول عنها.

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

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ويناقش أيضا تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان السيد وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، وتقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

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كما يناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.