كما انفردنا.. رفض بيان وزارة الإعلام الذي القاه اسامة هيكل امام البرلمان

كما انفرد موقع دوت الخليج... رفض بيان أسامة هيكل أمام البرلمان يوم الأحد القادم"نص التقرير" الأربعاء 10-02-2021 08:31 م تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد القادم، مناقشة رفض لجنة الإعلام بمجلس النواب، لبيان وزير الإعلام أسامة هيكل، والذي انفرد به موقع دوت الخليج، خلال الأيام الماضية.

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