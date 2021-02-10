جدة - نرمين السيد - وأكدت المجلة، أن المناخ المميز والتسهيلات للسائحين كانت أهم عوامل الجذب، حيث أن الدولة المصرية ضمنت سلامة الزائرين والعاملين فى السياحة، بالإضافة إلى منح المجلس الدولى للسياحة، مصر، ختم السفر الآمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. مصر الوجهة السياحية الأكثر تفضيلا بالعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.