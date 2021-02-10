وزير الأوقاف: تنظيم 30 دورة تدريبية للأئمة والعاملين فى 40 يوما

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم، أن الوزارة فى إطار الجهود المبذولة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بها والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، قامت بتنظيم العديد من الدورات التدريبية.

وأوضح أن هذه الدورات تنوعت ما بين 13 دورة تدريبية فى اللغة العربية وعلم النفس والاجتماع تمت فى إطار البروتوكولات التى تم توقيعها مع الجامعات المصرية، و6 دورات للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية فى "الشؤون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية والملكية الزراعية والعقارية والشؤون الهندسية وشؤون الإسكان" بأكاديمية الأوقاف الدولية، و8 دورات فى المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة فى المجلس القومى للسكان، و3 دورات بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام.