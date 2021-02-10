صور.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى صدر سوهاج ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمرارا لجهود وزارة الصحة والسكان المصرية وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، ولحرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد الوكيل مدير مستشفى الصدر، أول من تلقى اللقاح بالمستشفى، تبعه باقى الكوادر الطبية المقرر لها تلقى اللقاح اليوم وطبقا لعملية التسجيل الإلكترونى.

يذكر أن تطعيم الأطقم الطبية بمحافظة سوهاج قد بدأ فى 27 يناير من العام الجارى، بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج.