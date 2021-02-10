قبل عرضه.. ننشر تقرير تشريعات النواب عن لائحة الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ويتكون مشروع اللائحة المعروض على المجلس من (292) مادة مقسمة إلى 12 بابا، حيث ورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبحسب تقرير اللجنة التشريعية، فهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه.

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