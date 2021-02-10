متحدث مجلس الوزراء: 30 إصابة جديدة بكورونا اليوم زيادة عن الأمس 

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، لدينا تحسن كبير في انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا واليوم 30 إصابة جديدة بكورونا اليوم زيادة عن الأمس.
وقال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن التحالف الدولي للقاحات سيوفى مصر بدفعة أولى من اللقاحات في النصف الثانى من فبراير.
وأضاف أن 5 ملايين جرعة سنحصل عليها كدفعة أولى من التحالف الدولي للقاحات.
وأشار، انتهينا من تطعيم الأطباء في كل المستشفيات العزل والمعلمون وأساتذة الجامعات منظمة الصحة بوضعهم من الفئات المستحقة للقاح بعد الفرق الطبية.
نناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.
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