المترو: مستمرون في تطبيق غرامة مخالفة ارتداء الكمامة  

أعلنت شركة مترو الانفاق عن استمرار تطبيق الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيها على المخالفين لارتداء الكمامة داخل محطات مترو الانفاق، مؤكدا انه لا بد من ارتداء الكمامة ايضا داخل قطارات المترو حتى لايتعرض الراكب إلى الغرامة الفورية.

وأوضحت الشركة، انها سيتم شن حملات انضباطية مكثفة لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة ودفع الغرامة الفورية، وأضافت شركة المترو أنه تم توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخوله دون ارتداء الكمامة وذلك بالتنسيق مع شرطة المترو.

كما يتم التعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق عن توفير كمامات بمنافذ صرف التذاكر في خطوط المترو الثلاثة، مؤكدا أن سعر الكمامة 3 جنيهات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.