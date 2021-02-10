سلبية مسحة لاعبى الأهلى قبل مواجهة بالميراس البرازيلى

جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبى فريق الاهلى اليوم بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحت المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

خاض فريق الأهلي مرانا قويا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا، فيما عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.

وشهد المران الختامي مشاركة علي معلول في تدريبات الكرة وهو ما قد يجعل فرصه في اللحاق بمباراة الغد قائمة، فيما شهد المران عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع وليد سليمان نجم الفريق الأحمر والتشاور في بعض الأمور الخاصة.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على إنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلي ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، على أن يتم تسليم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة.