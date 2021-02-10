زيارة قصيرة.. رئيس الوزراء الأردني في القاهرة لهذه الأسباب

وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين المصريين.
ويرافق الخصاونة في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.
وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.
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