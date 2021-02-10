وفاة الفنان عمرو هاشم تثير ضجة على السوشيال ميديا.."تعرف على مسيرته المهنية"

استهل عمرو هاشم مسيرته الفنية في عام 1986 من خلال الجزء الثاني من مسلسل «لا إله إلا الله»، وفي نفس العام شارك أيضًا، في عملًا دينيًا آخر يحمل اسم الأنصار، متناولًا فترة البعثة المحمدية، واﻷنصار الذين ناصروا دعوة النبي محمد منذ ظهورها في شبه الجزيرة العربية.

وبعد عام قدم الفنان عمرو هاشم، شخصية "شرف الدين" في مسلسل "سلطان العلماء"، وأعقبه الظهور في العمل الدرامي "شارع المواردي"، بجزئية في عامي 1990 و1995 إذ جسد شخصية "ممدوح".

شارك الراحل عمرو هاشم، في فيلم اشتباه مع النجمة نجلاء فتحي، ليعود للشاشة الصغيرة مرة أخرى من خلال مسلسل "الصمت" عام 1993، إلا أن القدر لن يمهله الكثير من الوقت كي يترك الكثير من الأعمال التي تحمل اسمه، حيث اقتصرت أعماله على 13 عملًا فقط في السينما والتليفزيون.

وتدور أحداث مسلسل الصمت، في فترة الأربعينيات، إذ يجسد الفنان الراحل دور وحيد عمر، ذو الشخصية الانتهازية، الذي درس وحصل على الدكتوراه في أكثر من علم بدءًا من الاقتصاد إلى العلوم الحية، لكنه تكسب من هذا العلم بالوصولية واختراق الطبقات الأرستقراطية، لتحقيق أعلى مكاسب، وتعرف على نوال وهبي، ابنة الطبقة الراقية وتزوجها وأساء معاملتها حتى ماتت.