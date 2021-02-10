كلوب هاوس يدخل في منافسة شرسة مع تطبيقات "مكالمات الفيديو"

كلوب هاوس تطبيق جديد تصدر محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليدخل في منافسة كبرى مع باقي التطبيقات الشهيرة والمعروفة لدى مواطني العالم أجمع.

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تطبيق كلوب هاوس، لمعرفة المزيد من المعلومات عنه.

ظهر مشروع النادي في مارس عام 2020، والذي تم إنشاؤه من قبل خريجي ستانفورد بول دافيسون وروين سيث، الذين عملوا سابقًا في Google وPinterest وشركات أخرى.

عرف العديد من المواطنين عن الشبكة الاجتماعية المزيد خلال عام، واختصر استخدامها على الأشخاص المستنيرين كبديل لـ "زووم" و"تيم" أثناء العمل عن بُعد.

كلوب هاوس في عام

وبحلول مايو 2020، تحدث 1.5 ألف شخص فقط عبر الشبكة الاجتماعية كلوب هاوس، الأمر الذي كان من شأنه نجاح التطبيق ووصوله إلى أكبر شريحة في العديد من الدول العربية والعالمية على السواء.