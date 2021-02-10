كلوب هاوس يدخل في منافسة شرسة مع تطبيقات "مكالمات الفيديو"

كلوب هاوس- ارشيفية
كلوب هاوس تطبيق جديد تصدر محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليدخل في منافسة كبرى مع باقي التطبيقات الشهيرة والمعروفة لدى مواطني العالم أجمع.
تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تطبيق كلوب هاوس، لمعرفة المزيد من المعلومات عنه.
ما هو كلوب هاوس
ظهر مشروع النادي في مارس عام 2020، والذي تم إنشاؤه من قبل خريجي ستانفورد بول دافيسون وروين سيث، الذين عملوا سابقًا في Google وPinterest وشركات أخرى.
عرف العديد من المواطنين عن الشبكة الاجتماعية المزيد خلال عام، واختصر استخدامها على الأشخاص المستنيرين كبديل لـ "زووم" و"تيم" أثناء العمل عن بُعد.
كلوب هاوس في عام
وبحلول مايو 2020، تحدث 1.5 ألف شخص فقط عبر الشبكة الاجتماعية كلوب هاوس، الأمر الذي كان من شأنه نجاح التطبيق ووصوله إلى أكبر شريحة في العديد من الدول العربية والعالمية على السواء.
تشبه شبكة التواصل الاجتماعي كلوب هاوس البث الصوتي التفاعلي، حيث يمكنك الدردشة بشكل مباشر مع المتحدث، إذا أعطيت الكلمة، كما أنه يذكرنا إلى حد ما بالبث الإذاعي مع مكالمات من المستمعين.
الفرصة الثانية هي الاجتماعات الصيفية، واجتماعات التخطيط، وجلسات العصف الذهني، واجتماعات أولياء الأمور، حيث لا يكون الحضور الشخصي إجباريا.
يتكون "كلوب هاوس"من أندية ذات اهتمام، تشبه المجموعات الموجودة على "فيسبوك" أو "فكوناكتي"، حيث يمكن أن تكون هذه الأندية مفتوحة أو مغلقة وأعضاؤها أعضاء دائمون أو مشتركون أي متابعون.
يتم عرض الأحداث مع الأشخاص والنوادي التي اشترك فيها المستخدم في تقويم الأحداث الخاصة به. يمكن للتطبيق أيضًا إرسال إشعارات عنها
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