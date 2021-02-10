بعد أسبوعين من إقالته.. تعيين مدير أوقاف الشرقية السابق مديرا لمديرية المنوفية - خاص

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ زكريا الخطيب، بمنصب وكيل أوقاف المنوفية، عقب أسبوعين من إقالته من منصب مدير مديرية الشرقية.

ويأتي تكليف الشيخ زكريا الخطيب بمنصب مديرأوقاف المنوفية، خلفا للشيخ أحمد عبدالمؤمن، الذي يبلغ السن القانونية للمعاش في 21 فبراير.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة استجاب لضغوط بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاستعانة بالشيخ زكريا الخطيب في إحدي المديريات، بعد إقالته من منصب مدير أوقاف الشرقية.

وأشارت المصادر في تصريحات لتحيا مصر، إلى أنه على الرغم من وجود مخالفات في مديرية أوقاف الشرقية، إلا أنه تم تكليف الشيخ زكريا الخطيب بمنصب مدير أوقاف المنوفية.

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ مجدي بدران مدير أوقاف الإسماعيلية، بتسيير أعمال مدير أوقاف الشرقية، بعد إقالة الشيخ زكريا الخطيب، بسبب مخالفات في المديرية.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف لتحيا مصر، إن الدكتور محمد مختار جمعة كلف الدكتور رمضان عبدالسميع مدير شؤون القرآن بالوزارة بتيسير أعمال وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف الشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف الشرقية المُقال بالعمل باحث إدارة مركزية بمكتب رئيس قطاع المديريات.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقالة الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الشرقية من منصبه، بعد وجود مخالفات بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف في تصريحات لـ "تخيا مصر"، إن قرار إقالة مدير مديرية الشرقية صدر أمس السبت، بعد اكتشاف وجود مخالفات متعددة بالمديرية والإدارات التابعة لها، ولم تكن هي المرة الأولى.

وأضافت المصادر، أن قطاع الديني بوزارة الأوقاف وإدارة التفتيش العام حذرا الشيخ زكريا الخطيب أكثر من مرة، بسبب وجود مخالفات كثيرة بالمديرية، إلا أنه لم ينتبه لذلك.

وأشارت المصادر، إلى أن مدير مديرية الشرقية المُقال تحدث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للتوسط لدى وزير الأوقاف للعدول عن قراره، والتقى أحدهم الوزير أمس السبت، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة رفض التراجع عن قراراه، بسبب حجم المخالفات ـ على حد قول المصدر.

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول إقالة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والتي انفراد "دوت الخليج" بنشرها قبل قليل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية المُقال تولى منصبه منذ فترة طويلة، وقام بضم العديد من العمالة المؤقتة دون الرجوع للوزارة.

وأضافت المصادر، أن مدير أوقاف الشرقية لم يكتفِ بذلك بل قام أيضا بضم العديد من الزوايا الوهمية بمدينة الصالحية، والتي لا تنطبق عليها شروط الترخيص التي تصدر من وزارة الأوقاف، دون مشاورة القطاع الديني، كما هو المعتاد، فضلا عن أمور مالية أخرى، وتباشر الآن إحدى الجهات السيادية التحقيق في الأمر.

وأِشارت المصادر، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل المديرية، بتسيير أعمال مدير المديرية، لحين تعيين مديرا لها، خلفا للشيخ زكريا الخطيب.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استدعى الشيخ زكريا الخطيب لديوان عام الوزارة للتحدث معه في المخالفات التي تم ضبطها في مديرية أوقاف الشرقية.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقالة الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الشرقية من منصبه، بعد وجود مخالفات بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن قرار إقالة مدير مديرية الشرقية صدر أمس السبت، بعد اكتشاف وجود مخالفات متعددة بالمديرية والإدارات التابعة لها، ولم تكن هي المرة الأولى.

وأضافت المصادر، أن قطاع الديني بوزارة الأوقاف وإدارة التفتيش العام حذرا الشيخ زكريا الخطيب أكثر من مرة، بسبب وجود مخالفات كثيرة بالمديرية، إلا أنه لم ينتبه لذلك.

وأشارت المصادر، إلى أن مدير مديرية الشرقية المُقال تحدث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للتوسط لدى وزير الأوقاف للعدول عن قراره، والتقى أحدهم الوزير أمس السبت، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة رفض التراجع عن قراراه، بسبب حجم المخالفات ـ على حد قول المصدر.