بالتردد.. 12 قناة منهم 7 مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وبالميراس

تتجه أنظار جمهور الأهلي والكرة العالمية صوب البحث عن القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر، مع إقتراب مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية بقطر.

وتقام مباراة الأهلي وبالميراس في تمام الخامسة من مساء الخميس، علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس العالم للأندية، والتي تنتهي أحداثها بمباراة البايرن وتيجريس بطل أمريكا الشمالية في نهائي مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

وتستعرض دوت الخليج ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

1- تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات

وأعلنت bein sport بث المباراة عبر مجموعة قنواتها علي الأقمار الصناعية، كما أكدت بث المباراة عبر التردد المفتوح ويمكنك إستقبال القناة عبر التردد:

التردد: 11054،12765

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

2- تردد قناة الكأس المفتوحة

وأكدت شبكة قنوات الكأس بث المباراة علي التردد المفتوح للقناة عبر الأقمار الصناعية:

وكذلك يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد المفتوح علي القمر الصناعي النايل سات :

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد المفتوح علي القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- وتنقل قناة beIN Sports Connect عبر الأنترنت وهي تابعة لمجموعة "BEIN SPORT" القطرية والناقلة لأحداث البطولة.

4- وأعلنت قناة BR24 البرازيلية نقل أحداث مباراة الأهلي أمام بالميراس، ويمكنك إستقبالها عبر القمر الصناعي OITL SAT علي التردد 13968 أفقي.

5- وأكدت قناة مكسبي العربية نقل اللقاء بين الأهلي وبالميراس في تمام الخامسة مساء الغد عبر التردد:

تردد القناة : 11411

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

6- وكشفت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس عبر القمر الصناعي إنتل سات.

7- وأعلنت DAZN 1 Bar Deutsch القناة الألمانية، الحصول على حقوق بث المباراة بين الأهلي وبالميراس بالإضافة لمباراة البايرن و تيجريس المكسيكي عبر ترددها 11171 أفقي، على قمر استرا.

8- وكشفت RTS 2 Serbia الصربية نقل أحداث المباراة بين الأهلي وبالميراس عبر القمر الصناعي Eutelsat W2، وبتردد 11554 افقي.

9- وأعلنت قناة C More Sport 2 HD fin، بث أحداث المباراة علي القمر الصناعي Intelsat 10-02 عبر التردد 11247.

10- وأكدت مجموعة BEIN SPORT والكأس بث أحداث المباراة عبر التردد المشفر.

11- وتأكد بث المباراة بين الأهلي وبالميراس عبر قناة BNT 3 HD bulgaria، ويمكنك إستقبال التردد علي 12646، عبر القمر الصناعي Intelsat 903.

12 – وأعلنت TVP Sport HD، عبر الموقع الرسمي للقناة بث المباراة عبر القمر الصناعي Hot Bird 1-، وبتردد 10834 أفقي.