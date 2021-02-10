دوت الخليج ينشر تعديلات اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي لائحة مجلس الشيوخ

قامت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والمنتظر أن يتم مناقشته بالجلسة للبرلمان يوم الأحد القادم.

التعديل الأول باستبدال عبارة "يمثل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية" بعبارة "تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلسي الشيوخ والنواب" الواردة بالمادة (5)

التعديل الثاني بإضافة عبارة "المحالة إلى مجلس الشيوخ" لنص الفقرة الأولى من المادة (22) إحكاماً للنص وإعمالاً لأحكام الدستور بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ.

التعديل الثاث بإضافة عبارة "وذلك دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور" إلى عجز المادة (29)، لضبط الصياغة وتأكيداً على تطبيق النص الدستوري الوارد بالمادة (253) من الدستور.

التعديل الرابع بحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) والتي تنص على "ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو الغاؤها أو تعديل اختصاصاتها" وذلك لأن اللائحة الداخلية تصدر بقانون ولا يجوز تعديلها إلا بقانون.

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التعيدل الخامس بإضافة كلمة "النوعية" بعد "لجان المجلس" الواردة فى المادة (41) لضبط الصياغة.

التعديل السادس بإضافة عبارة "المحالة إلى المجلس" بعد عبارة "وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (78) وذلك حتى تتفق مع أحكام الدستور واختصاصات مجلس الشيوخ.

التعديل السابع بإعادة صياغة المادة (88) ليكون نصها على النحو التالي: "لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس، وفقاً لنص المادتين (248، 249) من الدستور، والوارد أحكامها فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه وتقديم اللجنة تقريراً بنتائج دراستها يعرض على المجلس" ، وذلك ضبطاً للصياغة وحتى تتوافق مع أحكام الدستور.

التعديل الثامن بإضافة كلمة "النوعية" بعد اللجان الواردة فى صدر المادة (89)، وإضافة فقرة ثانية لذات المادة تنص على الآتي: "وفي حالة موافقة المجلس يُحال مقترح القانون لرئيس الجمهورية، لإعمال شئونه طبقاً لنص المادة (122) من الدستور، إن رأى مقتض لذلك"، وذلك حتى تتوافق مع أحكام الدستور.

التعديل التاسع بحذف عبارة "أو رئيس مجلس الوزراء" الواردة فى نهاية الفقرة الثالثة من المادة (160) والفقرة الأولى من المادتين (164، و168)، وكلمة "الحكومة" الواردة فى صدر المادة (217)، وذلك حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

التعديل العاشر بحذف عبارة "بدرجة وزير" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (279)، وحذف عبارة "نائب وزير" الواردة فى الفقرة الثالثة من ذات المادة، وذلك أسوة بالأحكام الواردة بالمادة (416) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

رأي اللجنة التشريعية بمشروع القانون تضمن بأنه بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء، تؤكد اللجنة على توافق مشروع القانون مع الدستور، خاصة المواد من (248) إلى (254) منه.

كما أنه جاءّ متفقاً مع أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، وممارسته لاختصاصاته.

وتأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحوري فى نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019.

وتنوه اللجنة إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.

وقد حرصت اللجنة على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلى الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب.

وقد استقر رأي اللجنة، وبعد المناقشات، على توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، على النحو السالف بيانه.

وتؤكد أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفي إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب.