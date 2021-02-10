نهائي مونديال الأندية: بايرن يواجه تيجريس على "3 ألقاب"

يخوض بايرن ميونخ، الألماني، بطل أوربا، مباراة هامة أمام تيجريس المكسيكي، بطل امريكا الشمالية، في نهائي مونديال الأندية، علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الثامنة مساء.

ويتنافس لاعبو البايرن وتيجريس علي الإنفراد بالأرقام والألقاب الفردية بجانب اللقب الأهم، وهو تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، حيث يحلم رفاق نوير بالسداسية هذا الموسم من خلال التتويج بمونديال الأندية، بينما يسعى لاعبو الفريق المكسيكي لإنجاز لم يحدث في القارة الأمريكية الشمالية سابقا.

لقب هداف كأس العالم للأندية

أشتعلت المنافسة بين اندريه بيير جينياك، لاعب تيجريس المكسيكي ومنتخب فرنسا السابق، متصدر ترتيب هدافي البطولة بـ 3 أهداف بواقع هدفين في أولى مباريات الفريق أمام أولسان هونداي، وهدف وحيد أمام بالميراس البرازيلي، ويأتي في المرتبة الثانية البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي بهدفيين سجلهما في مباراة واحدة أمام الأهلي في نصف نهائي الكأس، الثنائي مازال لديهما الفرصة في الحصول علي اللقب، أندريه يتسطيع تعزيز صدارته، وليفا يمكنه التسجيل أكثر من هدف وتخطي مهاجم النادي البرازيلي.

لقب أفضل لاعب في البطولة

ينحسر لقب أفضل لاعبي البطولة بين الثنائي المتنافس علي لقب هداف كأس العالم وهما اندريه بيير جينياك، وليفاندوفيسكي، ومن المرجح أن يظفر أحدهما بلقب الهداف بينما ينال الأخر لقب الأفضل في البطولة، وساهم مهاجم تيجريس في وصول الفريق لنهائي البطولة لأول مرة بتاريخ الأندية في أمريكا الشمالية.

لقب بطولة كأس العالم للأندية

يحلم لاعبو تيجريس بطل المكسيك بتحقيق مفاجأة فريدة من نوعها، عن طريق تحقيق اللقب علي حساب العملاق البافاري، عندما يلتقيا الفريقان في نهائي كأس العالم بقطر في أول صعود بنهائي المونديال، بينما يسعى لاعبو البايرن من أجل تحقيق حلم السداسية من خلال الفوز علي بطل المكسيك وتحقيق لقب مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي، في تمام الثامنة مساء الخميس، علي ملعب المدينة التعليمية، في نهائي كأس العالم للأندية.

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس العالم

وأعلنت العديد من القنوات نقل أحداث المباراة وأهمها قنوات bein sport وشبكة قنوات الكأس عبر التردد المفتوح للمجموعة، بتعليق صوتي لعلي محمد علي علي بي ان سبورت، أحمد الطيب عبر قناة الكأس.