مصطفى محمد يسجل وجالطة سراي يودع الكأس.. طالع الهدف

استمر مصطفى محمد أناكوندا الكرة المصرية في هز شباك المنافسين بقميص فريقه الجديد جلطة سراي للمرة الثالثة على التوالي منذ انتقاله للبطل التركي.

ورغم خسارة جلطة سراي في النتيجة بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح فريق ألانياسبور، إلا أن مصطفى محمد وفي الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة بعد استغلاله لخطأ في الدفاع، بعدما خطف كرة مرتدة من يد الحارس، من أمام أقدام مدافع ألانياسبور ليسجلها في المرمى الخالي معلنا عن هدف جلطة الأول في المباراة.

تعد هذه هي المباراة الثالثة لمهاجم منتخب مصر، وهداف بطولة أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية، بقميص جلطة سراي، وفي نفس الوقت هي ثالث المباريات التي يسجل فيها.

سجل هدفه الاول من ركلة جزاء بالدقيقة 91 في شباك إسطنبول باشاك شهير، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من عمر بطولة الدوري التركي.

سجل مصطفى هدفه الثاني في مباراة الديربي أمام فنربخشة بالأسبوع الرابع والعشرين بالدوري التركي، وبالدقيقة الرابعة والخمسين، من تسديدة على حدود منطقة الجزاء.



وبهذه النتيجة يكون قد خرج جلطة سراي من بطولة كأس تركيا بعد هذه الخسارة في الدور ربع النهائي من عمر البطولة.