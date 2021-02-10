شكرى : مصر تقدر تصديق اليونان على الميثاق التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وكذا عدد من الملفات الإقليمية التى تهم الجانبين فى إطار الإعداد لاجتماع يستضيفه وزير خارجية اليونان غدا، بمشاركة الوزير شكرى ووزراء عدد من الدول العربية والأوروبية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بمايتسق مع ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية للسيد رئيس الجمهورية إلى اليونان فى نوفمبر 2020، كما ناقشا دعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلديّن وتذليل العقبات التى قد تواجه شركاتهما.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزيرين بحثا تطوير التعاون بين الدولتيّن فى مجال الطاقة.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمى أن شكرى وديندياس أبديا تقديرهما للتشاور السياسى المُستمر على مختلف المستويات لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة فى منطقة شرق المتوسط، وتشاورا بشأن نتائج الاجتماع الذى يعقد غداً فى أثينا بحضور عدد من الدول الأوروبية والعربية.

كما عبر الوزير شكرى عن تقديره لتعاون اليونان والوزير ديندياس فى تعزيز العلاقات الأوروبية مع مصر وتأكيده المُستمر على أهمية الثقل السياسى لمصر.

وأشار حافظ إلى أن الجانبين اتفقا فى نهاية اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.