البابا تواضروس يعزى فى القمص أنطونيوس وكيل مطرانية البحيرة

وجاءت كلمات قداسة البابا المعزية كالتالى:
المسيح يعزينا جميعًا فى انتقال هذا الشيخ الوقور ومثال النور فى خدمته وأمانته وقدوته وتعاليمه.
كان دائمًا سبب بهجة ووداعة أمامنا، ويكفى أن نطالع حضوره وابتسامته ونسمع اختباراته وخبرات خدمته فى القرية والمدينة، يقدمها بكل اتضاع وابتهاج وروحانية عميقة.
يوم رسامته كاهنًا بيد نيافة المطران الأنبا باخوميوس فى مارس عام 1975 وفى كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور كان يومًا مفرحًا للغاية، و كنا خدامًا صغارًا وبدا أمامنا بوجه منير تشع منه قداسة ووداعة وسلام.
نودعه على رجاء القيامة المجيدة والفرح الذى ملأ قلوبنا بخدمته لنا السنوات الطوال، سوف يظل معنا ونحن نودعه عالمين بمكانته فى السماء شفيعًا ومصليًا وهاديًا حتى نكمل أيام حياتنا بسلام.
خالص التعزية القلبية إلى حبيبنا نيافة الانبا باخوميوس ومجمع الآباء الكهنة فى البحيرة وتوابعها. وإلى الأسرة المباركة، تاسونى امتثال ودكتورة مونا ومهندس نبيه، وكل أفراد العائلة المباركة.
ودمتم فى رعاية المسيح وعنايته.
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