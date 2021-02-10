وزير الخارجية يؤكد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية، حيث قدم لها أصدق التهانى بمناسبة توليها مهام منصبها معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال الاتصال حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز فى إطار علاقات التعاون الاستراتيجى البناء التى تجمع بين البلدين، والبناء على الزخم الجارى الذى تشهده للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز من الروابط الأزلية الراسخة التى تجمع بينهما على المستويين الرسمى والشعبى، متمنيا للسودان الشقيق دوام الخير والتقدم ولشعبه المزيد من الرخاء والازدهار، وموجها لها الدعوة لزيارة القاهرة فى أقرب فرصة سانحة. كما أضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية السودانية أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير فى العلاقات الثنائية والمضى بها قدما فى إطار أواصر الأخوة التاريخية التى تجمع بين شعبى وادى النيل، مؤكدة الأولوية التى يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

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