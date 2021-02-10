غدا.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هى: - طوسون "شارع المستشارين". - السيوف "شارع الشركة العربية". - رشدى " طريق الجيش". - بحرى" وكالة الليمون". - الإبراهيمية "كوبرى الإبراهيمية – طريق الحرية".

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