"حياة كريمة" تطلق 53 ألف صندوق حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

اطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة رد الجميل على 3 مراحل مختلفة فى عدد من المحافظات، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية، حيث تم توزيع 53 ألف صندوق حمياة اجتماعية ضمن أعمال المبادرية.

وتم توزيع 14500 صندوق حماية اجتماعية بمحافظة بنى سويف، و8000 صندوق بمحافظة المنيا، و9 آلاف للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، كما تم تخصيص 7 ألف صندوق فى محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية بمحافظة كفر الشيخ و4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم.

وتستكمل المؤسسة تنفيذ المبادرة بتخصيص 3 آلاف صندوق فى محافظة السويس، وتم تخصيص 2500 صندوق من صناديق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.