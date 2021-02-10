"حياة كريمة".. 2136 أسرة بـ20 محافظة يستفيدون من مبادرة "التصالح حياة"

تعد مؤسسة حياة كريمة المظلة الأساسية للشبات المتطوع لمتابعة أداء المشروع القومى "حياة كريمة"، كما أنها مؤسسة خيرية غير هادفة للربح وتهدف إلى تنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته. وأطلقت مؤسسة "حياة كريمة" عدة مبادرات منها "مبادرة حياة كريمة- مبادرة التصالح حياة، مبادرة رد الجميل، ومبادرة حماية". كما أطلقت مبادرة التصالح حياة فى 25 سبتمر الماضى، لدعم الفئات الأكثر احتياجا لدعم استقرار المواطنين فى المنازل والتخفيف من إجراءات التصالح عن محدودى الدخل، حيث وفرت المؤسسة 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح على مستوى كافة المحافظة، حيث تم اختيار 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا. وخلال شهرين فقط من إطلاق المبادرة استفاد 2136 أسرة على مستوى 20 محافظة.

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