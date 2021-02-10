السفير الروسى لروسيا اليوم: مصر جاهزة لشراء 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك

شارك سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو في برنامج "أبعاد روسية" مع المذيع أرتيوم كابشوك في قناة "روسيا اليوم" أمس الثلاثاء، وتحدث خلال نشرة البرنامح هذه بمناسبة عيد "الدبلوماسية الروسية" عن خبرة عمله في منطقتي شمال أمريكا وأوروبا، وكذلك عبر عن انطباعاته عن قضاء 8 شهور ونصف في مصر، وهي البلد الذي يتميز بالتاريخ القديم والتقاليد الغنية. وشدد جيورجي بوريسينكو بشكل خاص على علاقة المصريين حسنة النية تجاه الشعب الروسي والدولة الروسية.

وأشاد السفير الروسى في تصريحاته بالعلاقات الروسية المصرية خاصة عن التعامل التجاري الاقتصادي الذي توجد له القدرة الجيدة للتوسيع فى المستقبل. وعلق الدبلوماسي الروسي على إمكانية توريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كوفيد-19 إلى مصر قائلا: "إن شركة الأدوية المصرية Pharco جاهزة لشراء 25 ميلون جرعة ولبداية إنتاج اللقاح الروسي في مصر بعد تسجيله من قبل السلطات المصرية المعنية".

وفى إطار زيارة الخبراء الروس فى مجال الأمن الجوي إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ من 27 يناير إلى 4 فبراير الجاري، عبر السفير الروسى عن أمله فى إمكانية تجديد رحلات تشارتر الجوية بين المدن الروسية ومنتجعات البحر الأحمر المصرية فى حالة وجود النتائج الإيجابية لتحقيق الوضع الأمنى فى هذين المطارين.