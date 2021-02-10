انت الان تتابع تفاصيل خبر قانون المرور الجديد 2021.. شروط وخطوات استخراج وتجديد رخصة سيارة والرسوم الجديدة والمقررة رسمياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أقر مجلس النواب المصري رسمياً تعديلات الحكومة على قانون المرور الجديد 2021، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان قبل نحو يومين وبموافق ثلثي أعضاء المجلس، وحدد القانون شروطاً جديدة لتراخيص السيارات، وينشر مصر فايف هذه الشروط وقيمة الرسوم المقررة رسمياً، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها الموقع لمتابعية الكرام في مصر والوطن العربي.

شروط استخراج رخصة السيارة وفق قانون المرور الجديد 2021

يتم سداد الرسوم والضرائب المقررة وفق السعة اللترية للسيارة المراد ترخيصها.

سداد التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.

أن تكون السيارة مستوفية لجميع شروط الأمان

وجود GPS في السيارة.

تركيب الملصق الإلكتروني، والحبس 6 أشهرأو غرامة لا تقل لا تزيد عن 1500جنيه لمن لم يقم بتركيب الملصق.

خطوات تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد 2021

شراء ملف تجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها

دخول الفحص وأخذ بصمة الموتور والشاسية.

اعتماد الطفاية وسعرها 300 جنيه يجب شرائها حال عدم اعتمادها.

مراجعة أورنيك الفحص.

وجود شنطة الإسعاف والمثلث ويبلغ سعرهم 125 جنيه.

بعد تجهيز هذه الأوراق يجب التوجه لشباك تجديد واستخراج الرخصة

دفع رسوم التجديد في الخزنة.

الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة وفق قانون المرور

750 جنيه ضريبة في السنة وبحسب سعة السيارة اللترية.

300 جنيه بوليصة تأمين إجبارية.

225 جنيه رسوم الملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية .

من 60 جنيه لـ 350 رسوم تطوير منظومة النقل الذكي وبحسب السعة اللترية للسيارة.

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