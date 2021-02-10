عمرو يونس: قانون المرور الجديد يمنع السرقة والاختناق المرورى.. وتمت مراعاة بعض الجهات "فيديو"

أكد النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن سعر الملصق الالكترونى فى القانون القديم وضع بدون حد اقصى، وكان لابد أن يكون للمصروفات حد أقصى مع الزيادات السنوية، بما لا يتعدى 500 جنية ويبدأ من 75 جنية، بما يضمن عدم زيادة الأسعار عشوائيًا خلال الفترة المقبلة.

عمرو يونس: الرسوم بسيطة مقارنة بالفائدة التى تعود على المواطن

أشار عضو لجنة الدفاع والأمن الوطنى، النائب عمرو يونس، إلى أن الرسوم السنوية الجديدة التى يتم فرضها على السيارات لتغطية تكلفة إنشاء الشبكة الإلكترونية للمتابعة المرورية، بسيطة جدًا مقارنة بالفائدة التى يمكن أن تعود على المواطن، من تطبيق منظومة النقل الذكى وبالتالى معظم عربيات مصر لا تزيد عن 1300 سي سي، وتكلفة الزيادة السنوية لها 75 جنيه.

كما أشار عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إلى أن هناك تخفيض لبعض الجهات، منها اتوبيسات المدارس والمركبات الغير هادفة للربح، مشيرا إلى انه سيتم استخدام المبالغ العائدة من الخدمة فى تطوير شبكة النقل إلكترونيا، من أجل الحفاظ على ترتيب مصر بالنسبة لجودة الطرق العالمية، لافتا غلى إن الإدارة العامة للمرور هى المسئولة عن تطبيق الخدمة والإشراف عليها.