موعد مباراة الأهلي وبالميراس.. والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق القلعة الحمراء صوب ملعب المدينة التعليمية حيث مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الخميس مساء.

وتبحث جماهير المارد الأحمر ومتابعي الكرة العالمية عن موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة للقاء بالإضافة للتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس

تنطلق صافرة بداية لقاء الأهلي وبالميراس البرازيلي في تمام الساعة الخامسة من مساء غد، الخميس، ويحتضن ملعب المدينة التعليمية أحداث لقاء الفريقين من أجل تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وأعلنت قنوات بي إن سبورت نقل المباراة علي الهواء مباشرة عبر القناة المفتوحة للشبكة علي غرار لقاء الأهلي وبايرن ميونخ، بالإضافة لمواجهة الأهلي والدحيل في أولى مباريات الفريق الأحمر بكأس العالمة للأندية في قطر المقامة في الفترة من 4 فبراير وحتي مباراتي الغد التي تنتهي علي إثرها مونديال الأندية.

كما أعلنت مجموعة قنوات الكأس نقل المباراة عبر التردد المفتوح للقناة، بالإضافة للترددات المشفرة وبتعليق صوتي للمعلق أحمد الطيب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

ومن المتوقع دخول الأهلي بتشكيل يسعى من خلاله بيتسو موسيماني تعويض غياب ثنائي الأهلي عن مباراة الفريق الأحمر وتتكون التشكيلة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: والتر بواليا.

تشكيل بالميراس المتوقع لمباراة الأهلي

ومن المنتظر أن يبدء بالميراس مباراة الغد أمام الأهلي بتشكيل من أجل تحقيق الفوز علي المارد الأحمر وإقتناص الميدالية البرونزية، ويخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: روكا، لونا، جوميز، فينا.

خط الوسط: دانيلو، ذى رافائيل، رونى.

خط الهجوم: فيجا، ادريانو، مينينو.

ويعد هذا التشكيل هو نفس تشكيل مباراة الفريق البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي التي أنتهت نتيجتها بهزيمة بالميراس بهدف نظيفه أحرزه مهاجم فرنسا السابق، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما أضطر الأهلي لتغيير التشكيل الخاص بالمباراة بعد غياب الشحات وكهربا عن مباراة الغد عقب إستبعاد الثنائي بعد مباراة بايرن ميونخ.