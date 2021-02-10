محمد تيسير مطر: مصر عازمة على التصدي للهجرة غير الشرعية "فيديو"

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة استماع للسيد لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر. وتناقش الحضور حول المجهودات التي تقوم بها مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين على أهمية التعاون بين المنظمة والحكومة وخاصة وزارات الهجرة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي. وخلال الاجتماع أشاد "دي بوك" بالدور الكبير لوزارة الدفاع والداخلية في حماية الحدود ومكافحة عصابات التهريب والإتجار في البشر.

محمد تيسير مطر: أكد فيها على عزم مصر التصدي للهجرة غير الشرعية

ومن جانبه ألقى محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها على عزم مصر التصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما يتضح جليًا في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مراكب النجاة".

ووجه مطر عدة تساؤلات لرئيس البعثة حول دور المنظمة الدولية للهجرة في تحسين أوضاع المهاجرين الذين ازدادت معاناتهم بسبب وباء كورونا؟ وما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لتقليل الهجرة غير الشرعية في مصر؟ بالإضافة إلى سبل التعاون في المرحلة المقبلة بين منظمة الهجرة الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.