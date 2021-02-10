جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى جهود وزارة الصحة: وأكدت وزارة الصحة، تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى أنحاء الجمهورية من خلال 1.080 قافلة، وعقد 227 ألفا و862 ندوة تثقيف صحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. جهود الصحة بمبادرة حياة كريمة خلال عام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.