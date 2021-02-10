فيديو: حياة كريمة.. تغيير نمط معيشة الملايين فى القرى

جدة - نرمين السيد - فى 2 يناير 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء فى مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.





ونشرت مبادرة "حياة كريمة"، فيديو يوضح أبرز الجهود التى بذلت لتغيير نمط الحياة للقرى الأكثر فقرا، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا، تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة.

وبلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالى 20 مليار جنيه لـ 375 قرية، يستفيد منها حوالى 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركز بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

وتعتمد مراحل المبادرة على تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

كما تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر، وهى القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، أما المرحلة الثانية من المبادرة فتشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

كما تضم المرحلة الثالثة من المبادرة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتى بها تحديات أقل لتجاوز الفقر.