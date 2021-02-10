السياحة والآثار : متحف شرم الشيخ ومقتنياته فى أمان وفى حالة جيدة

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة السياحة والآثار، منذ قليل، بيانا توضح فيه حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول تدمير عدد من القطع الأثرية فى متحف شرم الشيخ الأثرى بسبب السيول والأمطار الكثيفة التى تعرض لها المتحف مؤخرا.





وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف شرم الشيخ ومقتنياته فى أمان وفى حالة جيدة من الحفظ ولم يتأثر المتحف أو أى من مقتنياته من جراء السيول.

وأوضح عثمان أن اختيار القطع الأثرية فى أى متحف ومنها متحف شرم الشيخ يتم وفقا لسيناريو عرض معد مسبقا من خلال لجنة عليا لسيناريو المتاحف تضم فى عضويتها أساتذة من جميع التخصصات فى علم الآثار والمتاحف والترميم.

وأشار إلى أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية يقوم بها متخصصين من أبناء الوزارة وفقا للمعايير العلمية المتبعة دوليا بعد توثيق كل قطعة توثيقا كاملا وإعداد تقرير مفصل عن القطعة قبل عملية التغليف والنقل، مؤكدا أنه لم تحدث أية أضرار لأية قطعة أثناء عملية النقل.

وتابع: بالنسبة لتمثال الأسد الموجود بواجهة المتحف فهو بحالته التى كان عليها قبل نقله من حديقة المتحف المصرى بالتحرير حيث كان مرمما ومعروضا بها.

وأشار إلى أن النجفة والتى ذكر أنها لغرفة الأميرة شويكار فهى فى الحقيقة أحد مقتنيات الأميرة نجلاء خيرى ابنة الأمير حسن حفيد الخديوى إسماعيل، وقد تم تسليم وتسجيل مقتنياتها مؤخرا ولم يحدث لها أية أضرار فهى فى الأصل بها بعض الأجزاء المفقودة والناقصة منذ أن تم تسجيلها.

وناشد رئيس قطاع المتاحف جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وعدم إهانة المتخصصين الذين بذلوا مجهودا غير عاديا لاتمام هذا الإنجاز الذى ينتمى لجمهور العاملين بالوزارة ولبلدنا العزيزة مصر وقد لاقى هذا المتحف استحسانا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من وفود الزائرين.