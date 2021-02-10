برشلونة يتأخر أمام إشبيلية بهدف في الشوط الأول بكأس إسبانيا.. فيديو

يتأخر برشلونة أمام مضيفه فريق إشبيلية، بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2020-2021.

سجل هدف إشبيلية، المدافع الفرنسي جوليس كوندي في الدقيقة 25، بطريقة رائعة، بعد أن راوغ 3 لاعبين من برشلونة وسددها قوية أرضية على يمين الحارس مارك تير شتيجن.

وتأهل برشلونة للدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على غرناطة بصعوبة 5-3 في دور الثمانية، فيما تخطى إشبيلية نظيره ألميريا بهدف نظيف في نفس الدور.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الثالث من مارس المقبل على ملعب "كامب نو" معقل البارسا.

وسيواجه الفائز من مواجهتي برشلونة وإشبيلية، في المباراة النهائية لكأس إسبانيا، الفائزة من مباراتي ليفانتي وأتلتيك بيلباو.

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تشكيل برشلونة في مواجهة الليلة، فيما يقود النجم المغربي يوسف النصيري تشكيل إشبيلية.

ويسعي برشلونة لإستغلال صحوته في الدوري الإسباني، ضد إشبيلية في الكأس الليلة، بعدما نجح في تحقيق 6 إنتصارات متتالية أخرها ريال بيتيس بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ 22 من المسابقة.

وتتسم مواجهة إشبيلية ضد برشلونة الليلة، بالندية والقوة بين الفريقين، لا سيما في ظل الصراع الثنائي بينهما في مسابقة الليجا هذا الموسم، حيث يأتي البارسا في الوصافة برصيد 43 نقطة فيما يحتل الفريق الأندلسي المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

ويغيب عن برشلونة اليوم، جيرارد بيكيه، سيرجي روبرتو، أنسو فاتي، فيليب كوتينيو ورونالد أراوخو بداعي الإصابة، فيما يعد الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أبرز غيابات إشبيلية.إشبيلية ضد برشلونة



حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا - أومتيتي - جونيور فيربو - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - بيدري

خط الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي

بوسكيتش وراكيتيتش

بونو يتصدى لكرة ميسي

فرحة كوندي بهدف إشبيلية الأول