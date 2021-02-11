سيف الوزيرى: الدولة كلفتني بإدارة شركة استادات ومرجان نائبا لمجلس الإدارة

تحدث سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، عن تفاصيل تسلمه مقاليد الأمور في الشركة، بعدما تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، بدلاً من محمد كامل، الذي كان يترأس مجلس الإدارة.

ووجه الوزيري في تصريحات تليفزيونية للإعلامى أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم، الأربعاء، الشكر لمجلس الإدارة السابق للشركة موضحا أنه تلقى تكليف من الدولة بالمسئولية منذ يومين.

وقال رئيس شركة استادات: "سيكون محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي نائبا لي في مجلس الإدارة، ولا يوجد تعارض بين استادات والعمل بالأهلي، والأمر متروك للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب".

وتابع الوزيري أن استادات هي شركة مصرية مسئولة عن إدارة المنشآت الرياضية مشددا على أنه سيستمر في النهج الذي اتبعه مجلس الإدارة السابق لافتا الى وجود تغييرات في الإدارة تهدف لمزيد من التطوير.

وعن علاقة الشركة بقناة الأهلي أكد الوزيري أن الإدارة الجديدة تهدف إلى مزيد من التطوير والتحسن في شكل قناة الأهلي موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد الوقوف على كافة اشكال التطوير المطلوبة.

وكشف عن وجود اتصال مرتقب في الأيام المقبلة بين الشركة ومجلس الأهلي، لانتاج حالة من التعاون.

وباتت شركة لايف التي تدير قناة الأهلي، ضمن المنظومة الجديدة التي سيديرها سيف الوزيري باعتبارها مملوكة لـ"استادات".

وتعد استادات شركة قابضة مصرية، تعمل على تطوير استادات مصر وهيئاتها الرياضية، لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية شاملة، تحت مسمى أندية "سيتي كلوب".

وجاءت فكرة الشركة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة أفراد المجتمع المصري، كما أنها الشركة الأكبر في مصر والشرق الأوسط، التي تملك حقوق إدارة أكبر عدد من الاستادات والهيئات الرياضية.

ولم تتوقف شركة استادات عند حد تطوير الاستادات فقط، بل أبرمت اتفاقية للوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي، لإدارة "وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045" والتى تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، هي تحويل استاد السلام إلى "استاد الأهلي we السلام"، بموجب حق انتفاع لمدة خمسة وعشرين عامًا، والثانى يحصل النادى الأهلي على حقوق نادى طيبة بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا.

أما الثالث فيحصل الأهلي بمقتضاه على مجمع حمامات السباحة، التابع للتربية والتعليم، حق انتفاع لمدة 25 عامًا، والرابع إسناد إدارة قناة إلى شركة لايف، صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الاهلي.

وبموجب هذا الاستحواذ تولت الشركة إدارة قناة النادي الأهلي، تحت مظلة شركة "استادات القابضة"، وعملت الشركة على تطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء.

سيف الوزيري، هو أسم معروف في مصر بقوة، حيث يعتبر من رجال الأعمال الشباب ويبلغ من العمر 41 عامًا فقط، وحصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة مصر الدولية عام 2002.

دخل الوزيري بقوة في عالم التسويق الرياضي خلال الـ 18 عام الماضيين من مسيرته المهنية داخل مصر، قدم العديد من الإنجازات في مجال التسويق والإدارة، واستطاع جذب العديد من الاندية للعمل معه في الاستثمار الرياضي.

بدأ الوزيري عمله في شركة "فودافون مصر"، قبل أن يتطرق إلى عالم التسويق الرياضي، فقرر إدخال شركات الاتصالات في مجال الرعاية الرياضية، ونفذ أول عقد رعاية له مع النادي الأهلي، بعدما حصل على رعاية القلعة الحمراء في الفترة من 2011 وحتى 2014، في أضخم عقد رعاية في تاريخ الرياضة المصرية وصل إلى 135 مليون جنيه.

بعد نجاحه مع فودافون، انضم فيما بعد إلى شركة "اتصالات مصر"، ومن هنا ساهم بشكل كبير في إحداث طفرة في خريطة كرة القدم في مصر، بعدما حصل على حقوق رعاية المنتخب الوطني لكرة القدم، ورعاية بطولات الكرة المصرية المختلفة، وفيما بعد قام بتوقيع عقد شراكة مع اللجنة البارالمبية المصرية.

في عام 2013، أصبح الوزيري مديرًا تنفيذيًا للقطاع التجاري في شركة "صلة" السعودية، وهي الشركة التي حصلت على رعاية النادي الأهلي مؤخرًا قبل فسخ التعاقد معهم لأكثر من مرة بعد التوترات التي شهدتها الرياضة المصرية الفترة الأخيرة.