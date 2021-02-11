نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الخميس 11-2-2021 في السوق المصري والتوقعات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم ، سعر الذهب في حالة انخفاض، تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني علي التوالي في السوق المحلية والعالمية، وذلك مقارنةً بما سجلته عن سعر الذهب امس، حيث أنها انخفضت بما يعادل ثلاثة جنيهات مصري تقريباً، حيث صرح كثير من المسؤولين عن تجارة الذهب، أن سعر الذهب شهدت انخفاض في الأسعار صباح يوم الخميس.

سعر الذهب اليوم مقابل الدولار



بسبب انخفاض سعر الذهب عالمياً بمقدار 7 دولار للأوقية مسجلاً 1837 دولار، وذلك اثر علي سعر الذهب في السوق المحلي، حيث أن:

عيار الذهب 21 بلغ 802 جنية مصري.

عيار الذهب 22 بلغ 840 جنية مصري.

عيار الذهب 24 بلغ 916 جنية مصري.

عيار الذهب 18 بلغ 687 جنية مصري.

الجنية الذهب وصل 6416 جنية مصري.

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ 918 ألف جنية مصري.

سعر الأوقية 1837 دولار، حيث أن انخفض سعر الذهب بحوالي سبعة دولارات للأوقية.

التوقعات القادمة

لما أحدثه فيروس كورونا الجديدة في جميع البلاد، اثر علي الدول وعلي اقتصادهم، ولقد تأثر أيضاً الذهب بهذه الظروف العصبية، حيث أن الأزمات التي مرت بها البلاد، أدي إلي انخفاض أسعار المعدن الأصفر “الذهب”، منذ العام الماضي حتي الآن، وبسبب انخفاض سعر الدولار عالمياً، فهذا يؤثر علي العملة المصرية، ولما تشهده أسعار الذهب من أوائل سنة 2021، يتوقع جميع الخبراء أن أسعار الذهب يمكن أن تستقر الأيام القادمة، لما شهدته من ثبات قليل في أواخر الأيام السابقة، وأيضاً لكي تدفع شريحة المستهلكين للشراء في هذه الظروف، وتشير بعض التوقعات إلي أن الأيام القادمة سوف يكون كل شئ افضل.