فيديو .. هل سيتم تأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى؟ .. متحدث الوزراء يجيب

جدة - نرمين السيد - نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما تردد بشأن تأجيل بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس والجامعات، مشدداً على أن ذلك لا أساس له من الصحة.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الأربعاء، مع برنامج "المواجهة"، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر قناة إكسترا نيوز الفضائية. شائعات تأجيل الدراسة وقال متحدث الوزراء: "كل ما نشر اليوم وما زيف من وثائق منسوبة لـ مجلس الوزراء لا أساس لها من صحة، والقرار سننتظره أما يوم السبت أو الأحد يوم انعقاد لجنة الأزمات". جدير بالذكر، أن شائعات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى زعمت تأجيل الحكومة لبدء الفصل الدراسى الثانى فى المدارس والجامعات، وهو ما نفاه مجلس الوزراء جملة وتفصيلا.

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