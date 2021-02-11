أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إعادة ضخ المياه بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه المغذي لمحطة مياه المعمورة.
وأوضح الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد، وتم فتح المياه لتصل تدريجيا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة.
وكانت الشركة أعلنت في بيان سباق لها، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (المعمورة ـ ابو قير ـ الطابية ).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إنهاء أعمال التجديد .. عودة المياه بمناطق المعمورة وأبو قير بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.