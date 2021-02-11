بعد إنهاء أعمال التجديد .. عودة المياه بمناطق المعمورة وأبو قير بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إعادة ضخ المياه بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه المغذي لمحطة مياه المعمورة.

وأوضح الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد، وتم فتح المياه لتصل تدريجيا للمناطق المتأثرة، بعد انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وكانت الشركة أعلنت في بيان سباق لها، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (المعمورة ـ ابو قير ـ الطابية ).