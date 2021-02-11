سعد : زيارة الرئيس لـ عزبة الهجانة تاريخية.. وكل الوزارات ستساعد فى تطويرها

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ عزبة الهجانة زيارة تاريخية، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى إعادة تأهيلها من أجل توفير حياة لائقة للمصريين المقيمين فيها، مشددا على أنه سيجرى تأهيليها، وتطوير وتحسين المنطقة عما هى عليه الآن.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية، مساء امس الأربعاء، مع برنامج "المواجهة"، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر قناة إكسترا نيوز الفضائية. وقال سعد إن التدخل الذى ستقوم به الدولة سيكون من خلال فتح محاور بعرض وطول عزبة الهجانة من أجل التعامل مع أى كارثة تقع داخل المنطقة، لافتا إلى أن شوارع المنطقة ضيقة وبالتالى فالتعامل مع أى كوارث طبيعية سيكون صعبا للغاية، ولذلك سيتم فتح طرق ومحاور جديدة. وأكد متحدث الوزراء أن جميع الوزرات من "تربية وتعليم وصحة وتضامن اجتماعى وغيرها"، إلى جانب منظمات المجتمع المدنى، ستتدخل من أجل الارتقاء بجودة الحياة بعد الانتهاء من عملية فتح المحاور، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

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