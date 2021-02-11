فيديو .. تاج الدين يطمئن أولياء الأمور بشأن إجراء امتحانات التيرم الأول

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن جميع الجهات المسؤولة تدرس موقف كورونا بعناية شديدة للغاية، وتتخذ القرارات بعد دراسة عميقة وعناية ووفقا للظروف والوضع القائم.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية، مساء امس الأربعاء، مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يذاع على قناة mbc مصر الفضائية. وتابع مستشار رئيس الجمهورية : "التجربة السابقة فى المراحل التى مضت فى ظل كورونا وخصوصا فيما يتعلق بالامتحانات تم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أبنائنا، لذلك أنا مطمئن، فاهتمام الدولة الرئيسى هو حماية الطلاب وأسرهم من أى ضرر". امتحانات الفصل الدراسى الأول واستطرد عوض تاج الدين: "وفقا للإجراءات التى اتخذها وزير التربية والتعليم، أرى أن هدفهم حماية الطلاب، وكل القرارات هدفها الوقاية والحماية فى المقام الأول، ويوم 22 و23 فبراير لدينا فى جامعة عين شمس امتحانات الماجستير والدكتوراة، وهى امتحانات لا تحتمل أن تتم بطريقة أخرى غير طريقتها المعتادة".

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