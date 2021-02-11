عوض تاج الدين : قريبا .. 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى تصل مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المصانع الخاصة بالشركات التى تنتج لقاح كورونا الإنجليزى "أكسفورد" أعطت لأنفسها الأولوية، لأن كمية اللقاحات التى يجرى إنتاجها لا تكفى دول المنشأ.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية، مساء امس الأربعاء، مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يذاع على قناة mbc مصر الفضائية.

لقاحات كورونا

وأضاف، أن هناك 78 دولة سجلت أنواعا مختلفة من لقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا التى وصلت إلى مصر حتى الآن بلغت 100 ألف جرعة.

وتابع: "من المتوقع أن تصلنا 300 ألف جرعة من الصين، وتوجه الدولة هو تعدد مصادر حصولها على اللقاحات، بشرطين أن تكون تمت عليها الإجرءات الصحية، وأن تكون دولة المنشأة أجازته".